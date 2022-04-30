Украинские националисты обстреляли Первомайск

Вооруженные силы Украины нанесли удар по населенному пункту Первомайск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня ЛНР.

Всего националисты выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Также утром об очередном обстреле Петровского района Донецка сообщил СЦКК Донецкой Народной Республики.

Накануне пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила об уничтожении 15 националистов и восьми единиц техники в прямом боестолкновении.

Житель города Счастье в ЛНР рассказал, что местные обрадовались переходу населенного пункта под контроль республики.