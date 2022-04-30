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    30 апреля 2022, 08:53

    Украинские националисты обстреляли Первомайск

    СЦКК ЛНР сообщил об обстреле Первомайска со стороны ВСУ

    Максим Зинкин

    Вооруженные силы Украины нанесли удар по населенному пункту Первомайск в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня ЛНР.

    Всего националисты выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

    Также утром об очередном обстреле Петровского района Донецка сообщил СЦКК Донецкой Народной Республики.

    Накануне пресс-служба Народной милиции ЛНР сообщила об уничтожении 15 националистов и восьми единиц техники в прямом боестолкновении.

    Житель города Счастье в ЛНР рассказал, что местные обрадовались переходу населенного пункта под контроль республики.