Украинские националисты организовали огневые позиции в больницах и поликлиниках Харькова, Николаевна и населенных пунктах ДНР. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харькове в корпусах дорожной клинической больницы (улица Игоря Муратова), городской больницы № 25 (Александровский проспект), эндокринологической клиники Института эндокринной патологии (улица Гуревича) и детской поликлиники № 23 (улица Метростроителей) военнослужащими ВСУ и подразделениями теробороны оборудованы огневые точки и склады боеприпасов», — заявил начальник центра.

Он добавил, что сотрудников и пациентов медучреждений насильно удерживают под предлогом обеспечения их безопасности. Также огневые точки украинских боевиков появились в лечебных заведениях Николаева, Краматорска и населенного пункта Угроеды.

По словам Мизинцева, российские военные эвакуировали почти 1,7 миллиона человек из опасных районов Украины и Донбасса. Саперы обезвредили около 14 тысяч взрывоопасных предметов на территории ДНР и ЛНР. В понедельник, 6 июня, российские бойцы провели четыре гуманитарные акции на Украине и в ДНР.