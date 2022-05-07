Украинские националисты минировали проходы у «Азовстали» во время режима тишины

Украинские националисты во время режима тишины минировали проходы у мариупольского завода «Азовсталь», сообщил командир батальона «Восток» Народной милиции Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский в своем Telegram-канале.

«Пока мы демонстрируем гуманизм, противник использует момент для минирования проходов. Потом, когда они опять будут кричать о нашем вероломстве, как вчера, когда их отработали ПТУРом, вы будете понимать, почему мы так поступаем», — написал Ходаковский.

К посту он приложил кадры минирования, снятые с большого расстояния.

Источник фото: скриншот видео Ходаковского в Telegram

Эти кадры Ходаковский назвал «иллюстрацией к утреннему сообщению».

Ранее в этот же день он сообщил, что группа националистов впервые вышла с «Азовстали» с белым флагом. Российские военные выдвинулись навстречу в качестве парламентеров. Военный и общественный деятель Константин Сивков назвал это поворотным моментом на «Азовстали» и предположил, что далее будут обсуждаться условия капитуляции. Военный аналитик Борис Джерелиевский отметил, что возможны и другие варианты — например, националисты опять будут торговаться за мирных жителей. Пока информации слишком мало, чтобы делать выводы.