Украинские националисты атаковали православную гумколонну под Белгородом

Гуманитарная колонна Русской православной церкви и общественной организации «Внуки» 27 апреля попала под обстрел вблизи Белгорода. Украинские бойцы атаковали волонтеров по пути из Харьковской области, сообщило РИА «Новости».

В команду входили несколько человек, в том числе участники движения «Патриарший доброволец». Вооружен был только один — сопровождающий, все остальные были одеты в бронежилеты и каски. Алена Березовская из организации «Внуки» рассказала, что украинские военные увидели их еще в момент раздачи гуманитарной помощи и, видимо, решили напасть по возвращении в Россию.

Минометный огонь по колонне открыли около 15:00 в селе Журавлевка Белгородской области. Машина, в которой находилась волонтерка, немного отстала от остальных, и она видела, как на расстоянии 100 метров разрываются мины.

«Мы видели попадание в жилые дома и поле», — рассказала Алена Березовская.

Населенные пункты Белгородской области в апреле несколько раз подвергались обстрелам со стороны Украины. Огонь велся по Головчину, Журавлевке и Белгороду. Власти региона продлили действие «желтого» уровня террористической опасности до 10 мая.