Спецоперация 09 декабря 2022, 09:27 Украинские наемники отказались удерживать Артемовск Офицер Народной милиции ЛНР Марочко рассказал об отказе наемников ВСУ ехать в Артемовск Официальный сайт президента Украины

Читать 360tv в

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины отказались ехать в Артемовск, чтобы удерживать город под контролем киевского режима. Об этом РИА «Новости» рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Иностранные наемники, которые ранее подписали контракт, начали под различными предлогами отказываться ехать в этот район», — сказал он.

Реклама

Положение украинской армии у Артемовска пошатнулось. Бойцы из иностранного легиона ВСУ узнали об этом и стали придумывать отговорки для того, чтобы не ехать туда. Андрей Марочко сослался на данные разведки и рассказал, что командованию пришлось завлечь своих наемников в этот район обманом — им сказали, что повезут в Днепропетровск охранять промышленные предприятия, а на самом деле перебросили в город Часов Яр в 17 километрах к западу от Артемовска.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский признал бои в районе Артемовска и Соледара самыми болезненными для своей армии. Ранее Андрей Марочко рассказал, что ВСУ ежедневно теряют на Артемовском направлении по батальону — бойцы гибнут или получают травмы. Украинской армии пришлось перебросить туда дополнительные силы.