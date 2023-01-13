Спецоперация 13 января 2023, 17:21 Украинские мужчины неофициально выходят на работу, чтобы не получить повестку — СМИ Украинские СМИ сообщили, что мужчины боятся вручения повесток на рабочем месте РИА «Новости»

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Мужчины Украины не желают трудоустраиваться официально из-за боязни получить повестки. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Страна».

«После того как своим постановлением правительство обязало работодателей вручать повестки от военкоматов своим сотрудникам, украинские предприятия стали сталкиваться с нежеланием части мужчин трудоустраиваться официально», — сообщили авторы канала.

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Об этом изданию рассказали сразу несколько руководителей организаций.

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Ранее стало известно о планах генштаба ВСУ. Там решили мобилизовать дополнительно сто тысяч украинцев в течение двух месяцев. По словам украинского политолога и экономиста Александра Дудчака, ВСУ остро нуждается в живой силе, поскольку ситуация в районе Артемовска оставляет им желать лучшего. Однако он отметил, что просто так мужчин из Украины не выпускают.

По информации Госпогранслужбы Украины, с начала военного положения 12 тысяч мужчин пытались незаконно пересечь границу страны. 15 мужчин погибли на речном участке и в горах.