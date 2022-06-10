Украинские корабли в Крыму после спецоперации утилизируют как неисправные

Почти все взятые под контроль корабли военно-морских сил Украины в Крыму будут утилизированы по окончании спецоперации. Они находятся в плохом техническом состоянии, сообщил ТАСС.

Источник в силовых структурах Крыма уточнил, что речь идет о судах, которые весной 2014 года остались в районе полуострова. Они неисправны и занимают причалы пунктов базирования Черноморского флота, а их боевые возможности давно устарели.

«Многие уже не подлежат даже буксировке», — сообщил чиновник.

Всего с возвращением Крыма под контроль России перешло 50 судов. Часть из них передали украинским военным. Собеседник агентства отметил, что Россия никогда не оспаривала их принадлежность и заявляла о готовности вернуть суда по завершении конфликта в Донбассе. Теперь судьба кораблей будет решена по завершении спецоперации.