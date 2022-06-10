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    10 июня 2022, 08:37

    Украинские корабли в Крыму после спецоперации утилизируют как неисправные

    ТАСС: подконтрольные России украинские корабли в Крыму после спецоперации утилизируют как неисправные

    Екатерина Виславская

    Почти все взятые под контроль корабли военно-морских сил Украины в Крыму будут утилизированы по окончании спецоперации. Они находятся в плохом техническом состоянии, сообщил ТАСС.

    Украинские корабли в Крыму после спецоперации утилизируют как неисправные

    Источник в силовых структурах Крыма уточнил, что речь идет о судах, которые весной 2014 года остались в районе полуострова. Они неисправны и занимают причалы пунктов базирования Черноморского флота, а их боевые возможности давно устарели.

    «Многие уже не подлежат даже буксировке», — сообщил чиновник.

    Всего с возвращением Крыма под контроль России перешло 50 судов. Часть из них передали украинским военным. Собеседник агентства отметил, что Россия никогда не оспаривала их принадлежность и заявляла о готовности вернуть суда по завершении конфликта в Донбассе. Теперь судьба кораблей будет решена по завершении спецоперации.