Новые украинские учебники вышли с контурными картами, на которых в составе Украины нет Крыма, ЛНР, ДНР, а также освобожденных Россией территорий. Видео прислал слушатель радио Sputnik из Харькова.

Мужчина показал учебник, в котором есть контурная карта, но на ней отсутствует несколько областей. Не только тех, которые сейчас находятся под контролем российских войск — с карты исчезла и Львовская область.

«Купил сыну контурные карты к школе. Нет ни Херсона, ни Харькова, ни Львова», — сказал мужчина на видео.

Командование украинской армии даже не обсуждает возможность контрнаступления на Херсон из-за превосходящих сил российской артиллерии, заявил боевик ВСУ. На каждый выстрел с украинской стороны приходится 50 ответных ударов союзной армии России и республик Донбасса. Он отметил, что при атаке ВСУ ждут большие потери.

При этом США потратили на помощь Украине более трех оборонных бюджетов соседней с Россией страны. Эта сумма составляет около 13,6 миллиарда долларов, последний транш был самым крупным.