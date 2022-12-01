Спецоперация 01 декабря 2022, 08:33 Украинские командиры заставляли провинившихся солдат рыть окопы на передовой РИА Новости: командование ВСУ наказывает мобилизованных рытьем окопов

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В ВСУ командиры наказывали провинившихся подчиненных отправкой на опасные участки мест боестолкновений с союзными силами. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал украинский военнопленный.

Во время службы он входил в состав 113 отдельной бригады территориальной обороны (ТерО). По его словам, в этих опасных зонах солдат заставляли рыть окопы.

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«Привозят нас на трое суток, потом забирают. Везут на „Урале“ с бревнами и со всем [строительным материалом], человек по двадцать — тридцать», — поделился военнопленный.

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Также он рассказал, за какие провинности давали такое наказание. По его словам, один из сослуживцев не справился с гранатой, другой случайно прострелил знакомому солдату ВСУ ногу.

Собеседник РИА «Новости» попал в российский плен как раз во время выполнения такого наказания. Он вместе с сослуживцем пошел за водой и дополнительными стройматериалами. Однако солдаты заблудились и попали в плен.