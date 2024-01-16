Спецоперация 16 января 2024, 09:47 Украинские командиры пожаловались на плохие системы ПВО на Донецком направлении Офицер Марочко: ВСУ на Донецком направлении понесли потери из-за нехватки ПВО

Читать 360tv в

Украинские войска на Донецком направлении вооружили неэффективными системами противовоздушной обороны. По этой причине они понесли большие потери, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«На Донецком направлении у ВФУ есть проблемы с ПВО. <…> Все это приводит к большим потерям как бронетехники, так и личного состава», — заявил он.

Реклама

По информации Андрея Марочко, украинские командиры на местах пожаловались начальству на системы ПВО. Установки работали неэффективно, а на некоторых участках совсем отсутствовали.

Издание Military Watch Magazine сообщало, что украинские ПВО неспособны остановить российские авиационные комплексы «Кинжал» и сверхзвуковые крылатые ракеты X-22. Кроме того, Вооруженные силы Украины остались без импортных снарядов для систем противовоздушной обороны и не смогли запустить их собственное производство.