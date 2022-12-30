Спецоперация 30 декабря 2022, 08:13 Украинские командиры назвали причиной потерь под Кременной плохую погоду Офицер НМ ЛНР Марочко: украинские офицеры списали потери под Кременной на плохую погоду

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Разведка Народной милиции Луганской Народной Республики получила информацию, что украинские военные объяснили своему руководству большие потери под Сватовым и Кременной плохой погодой. Об этом ТАСС заявил офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

«Украинские офицеры среднего звена в докладах командованию пытаются списать потери и неудачи на погодные условия», — сказал он.

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Марочко уточнил, что при разбирательствах по поводу гибели военных ВСУ на этом участке упор в основном делают на плохие погодные условия. Из-за них якобы нельзя было вести доразведку с помощью дронов.

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По словам украинских военнослужащих, плюсовая температура и дожди осложняют продвижение и делают наступательные силы легкой мишенью.

«Небоеготовность из-за неукомплектованности личным составом и техникой ротных тактических групп традиционно наверх не докладывается», — резюмировал Марочко.

Накануне он сообщил, что разведка Народной милиции республики заметила работу офицеров Генштаба ВСУ, приехавших на передовую для проверки подразделений, которым поручили захватить Кременную.