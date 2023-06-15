Спецоперация 15 июня 2023, 04:44 Украинские ДРГ бросили много натовского оружия при отходе из Новой Таволжанки Разведчик ВС РФ: украинские ДРГ бросили в Белгородской области много натовского оружия РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские разведчики обнаружили много натовского оружия на маршруте отхода украинских диверсионно-разведовательной группы из Новой Таволжанки в Белгородской области. Об этом РИА «Новости» рассказал разведчик с позывным Кара.

«На маршруте отхода наблюдали очень много брошенных боеприпасов иностранного производства, а именно — НАТО. Нам показалось странным, что лежало много желтых повязок (обозначают принадлежность к украинским войскам — прим. ред.)», — сообщил собеседник агентства.

Реклама

Российские подразделения находили иностранное вооружение в частных домах, где украинские ДРГ устраивали засада и обстреливали военнослужащих РФ. Военные продемонстрировали бельгийскую винтовку калибра 5,56 миллиметра, немецкий магазин, доработанный, на 60 патронов. В тележке рядом с дорогой укрыты боеприпасы натовского производства, ВОГ многозарядного подствольного гранатомета и многое другое.

Российские военнослужащие уничтожили боевика Даниила Мазника, командовал нападением на Белгородскую область. Его знали под позывным Шайба.