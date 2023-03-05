Спецоперация 05 марта 2023, 10:13 Украинские ДРГ активизировались на Купянском направлении Экс-офицер НМ ЛНР Марочко сообщил об активизации ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Украинские диверсионно-разведывательные группы активизировали свою деятельность на Купянском направлении. Об этом ТАСС рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«Активизацию диверсионных групп противника зафиксировали на Купянском направлении. Отряды малой численности начали выдвигаться в нашу сторону со стороны населенных пунктов Мясожаровка, Стельмаховка и Новоселовское», — сказал он.

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Марочко предположил, что ДРГ неприятеля пытаются собрать информацию о дислокации российских военных и выявить слабые места в обороне.

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«Об этом говорит характер действий ДРГ, их экипировка и численность», — добавил офицер Народной милиции ЛНР в отставке.

Ранее Марочко рассказал, что разведка зафиксировала создание ВСУ новых укрепленных районов в районе города Артемовска в Донецкой Народной Республике. По его словам, новые опорные пункты националистов обнаружили в районе села Миньковка.