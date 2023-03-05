05 марта 2023, 10:13
Украинские ДРГ активизировались на Купянском направлении
Экс-офицер НМ ЛНР Марочко сообщил об активизации ВСУ на Купянском направлении
Украинские диверсионно-разведывательные группы активизировали свою деятельность на Купянском направлении. Об этом ТАСС рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.
«Активизацию диверсионных групп противника зафиксировали на Купянском направлении. Отряды малой численности начали выдвигаться в нашу сторону со стороны населенных пунктов Мясожаровка, Стельмаховка и Новоселовское», — сказал он.
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Марочко предположил, что ДРГ неприятеля пытаются собрать информацию о дислокации российских военных и выявить слабые места в обороне.
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«Об этом говорит характер действий ДРГ, их экипировка и численность», — добавил офицер Народной милиции ЛНР в отставке.
Ранее Марочко рассказал, что разведка зафиксировала создание ВСУ новых укрепленных районов в районе города Артемовска в Донецкой Народной Республике. По его словам, новые опорные пункты националистов обнаружили в районе села Миньковка.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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