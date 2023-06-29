Спецоперация 29 июня 2023, 09:03 Украинские диверсанты в ЛНР подорвались на собственных минах Офицер Марочко: 4 украинских диверсанта подорвались на собственных минах в ЛНР Официальный сайт президента Украины

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Украинская армия из-за несогласованности действий потеряла четверых диверсантов. Они подорвались на минном поле в районе Стельмаховки, которое обустроили инженеры Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Диверсионно-разведывательная группа из 12 человек отправилась к позициям российских войск у Стельмаховки в ЛНР. В пути бойцы наткнулись на минное заграждение, которое день назад развернули их же сослуживцы из инженерного подразделения ВСУ.

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«В результате несогласованности действий диверсанты подорвались на собственных минах», — сказал офицер.

По его информации, ДРГ пришлось развернуться и уйти, эвакуировав раненых. Они потеряли четверых бойцов.

Собственных новобранцев украинские военные обстреляли у Серебрянского лесничества на Краснолиманском направлении. По словам Андрея Марочко, в подразделении произошел конфликт из-за ротации, и 95-я десантно-штурмовая бригада открыла «дружественный огонь» из минометов.