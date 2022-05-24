Украинские диверсанты пытались подорвать ТЭС в Светлодарске

Украинские военные попытались подорвать тепловую электростанцию в городе Светлодарске на территории Донецкой Народной Республики. Расследовать произошедшее будут в СК РФ.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства, связанные с попыткой подрыва электростанции, сообщил Telegram-канал ведомства.

«Следователи СК России установят лиц, причастных к совершению указанного преступления, действиям виновных будет дана уголовно-правовая оценка», — подчеркнули в СК.

В мэрии Дебальцево уточнили, что вооруженные формирования Украины планировали подорвать дамбу Углегорской ТЭС. Диверсия не удалась.

В середине апреля российские военные предотвратили ракетный удар по Каховской ГЭС. Объект снабжает электричеством Херсонскую область, а южные районы Украины и северную часть Крыма — водой. По ГЭС выпустили две тактические ракеты «Точка-У». Средства ПВО России сбили их в воздухе.