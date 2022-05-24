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    24 мая 2022, 00:54

    Украинские диверсанты пытались подорвать ТЭС в Светлодарске

    СК расследует попытку подрыва Углегорской ТЭС в ДНР

    Александра Ломейко

    Украинские военные попытались подорвать тепловую электростанцию в городе Светлодарске на территории Донецкой Народной Республики. Расследовать произошедшее будут в СК РФ.

    Следователям предстоит выяснить обстоятельства, связанные с попыткой подрыва электростанции, сообщил Telegram-канал ведомства.

    «Следователи СК России установят лиц, причастных к совершению указанного преступления, действиям виновных будет дана уголовно-правовая оценка», — подчеркнули в СК.

    В мэрии Дебальцево уточнили, что вооруженные формирования Украины планировали подорвать дамбу Углегорской ТЭС. Диверсия не удалась.

    В середине апреля российские военные предотвратили ракетный удар по Каховской ГЭС. Объект снабжает электричеством Херсонскую область, а южные районы Украины и северную часть Крыма — водой. По ГЭС выпустили две тактические ракеты «Точка-У». Средства ПВО России сбили их в воздухе.