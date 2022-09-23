Украинские диверсанты прорвались в Запорожскую область, но их уже ищут | 360°

Спецоперация 23 сентября 2022, 14:23 Поделиться Telegram

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Viber Украинские диверсанты прорвались в Запорожскую область, но их уже ищут Глава ВГА Запорожской области Балицкий сообщил о прорыве украинских диверсантов на машинах РИА «Новости»

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Украинские диверсанты прорвались в районе города Пологи Запорожской области. Но их уже ищут. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий. Его слова процитировали на сайте РЕН ТВ.

По его словам, они попали в подконтрольную России части Запорожской области на двух машинах и направились в сторону населенного пункта Розовка.

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«В форме росгвардейцев. Обстреляли машину. Сейчас они выдвинулись в район Розовки, туда же выдвинулись наши подразделения», — сказал Балицкий.

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