Украинские диверсанты прорвались в Запорожскую область, но их уже ищут | 360°

Все новости

Интересное

23 сентября 2022, 21:05

Площадка для ночных гонок появится в Челябинске

Власть

23 сентября 2022, 21:02

Детский сад и школа появятся на севере Москвы

Реклама

Криминал

23 сентября 2022, 21:00

Тайник с автоматами и патронами обнаружили в Волгоградской области

Здоровье

23 сентября 2022, 21:00

Menopause: массаж ног облегчает симптомы климакса

Здоровье

23 сентября 2022, 21:00

Психолог Ениколопов объяснил повышенный спрос на психотропные в России

Мир

23 сентября 2022, 21:00

Востоковед Котков заявил, что Китай хочет зависимости России от него

Криминал

23 сентября 2022, 21:00

Владельцев незаконного казино осудили в Югре

Власть

23 сентября 2022, 21:00

Два жилых дома появятся в Котловке в Москве

Деньги

23 сентября 2022, 21:00

Курс фунта оказался меньше 1,1 доллара впервые с 1985 года

Спецоперация

23 сентября 2022, 14:23

Украинские диверсанты прорвались в Запорожскую область, но их уже ищут

Глава ВГА Запорожской области Балицкий сообщил о прорыве украинских диверсантов на машинах

Читать 360tv в

Украинские диверсанты прорвались в районе города Пологи Запорожской области. Но их уже ищут. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий. Его слова процитировали на сайте РЕН ТВ.

По его словам, они попали в подконтрольную России части Запорожской области на двух машинах и направились в сторону населенного пункта Розовка.

Реклама

«В форме росгвардейцев. Обстреляли машину. Сейчас они выдвинулись в район Розовки, туда же выдвинулись наши подразделения», — сказал Балицкий.

Реклама

Обстановка в Запорожье

Запорожье

6

0

5

2

0

0

Реклама

Реклама