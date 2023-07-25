Спецоперация 25 июля 2023, 10:06 Украинские диверсанты пошли в атаку у острова Антоновский на Днепре Группировка «Днепр» остановила украинскую ДРГ у острова Антоновский на Днепре РИА «Новости»

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В Херсонской области диверсионно-разведывательная группа пыталась пройти на контролируемую российскими войсками территорию вблизи острова Антоновский. Группировка войск «Днепр» с использованием FPV-дрона сорвала атаку, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск „Днепр“ на Херсонском направлении предотвращена попытка проникновения ДРГ в районе острова Антоновский на Днепре», — сообщил собеседник агентства.

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Вооруженные силы Украины понесли потери в личном составе и технике. При помощи FPV-дрона российские военные ударили по двум лодкам и девяти боевикам.

Около населенного пункта Заречное погибли четыре солдата ВСУ и вышла из строя самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» с боекомплектом, в районе Приднепровского столько же погибли, еще двое получили ранения разной степени тяжести. Российские удары настигли миномет калибра 120 миллиметров и расчет с боекомплектом.

Позицию противника засекли и уничтожили около Велетенского в островной зоне, пункт временной дислокации — вблизи Качкаровки на Каховском направлении. Погибли 15 украинских военнослужащих, семеро получили ранения, их подразделения лишились пяти машин. Позиции с 24 бойцами атаковали под Михайловкой, Дудчанами и Республиканцем.

В районе Времевского выступа стрелок Артем Березин ликвидировал более 10 боевиков и остановил нападение ВСУ на позиции российских подразделений.