Спецоперация 25 ноября 2022, 11:53 Украинские диверсанты попытались устроить нападение в Запорожской области Член главсовета Запорожья Рогов: 40 украинских диверсантов погибли в Пологовском районе РИА «Новости»

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Бойцы Вооруженных сил Украины попытались пересечь линию боевого соприкосновения в Пологовском районе Запорожской области. Их остановили, погибли более 40 человек. Об этом ТАСС рассказал член главного совета региона Владимир Рогов.

Прорвать оборону попытались диверсионно-разведывательная и штурмовая группы. Владимир Рогов подчеркнул, что союзные войска остановили их и полностью уничтожили, погибли более 40 бойцов. Кроме того, ВСУ потеряли несколько пикапов и бронеавтомобили.

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Украинские войска, предупреждал Рогов, укрепили свои позиции у городов Гуляйполе и Орехов в Пологовском районе. ВСУ стянули не только дополнительные подразделения, но и технику, в том числе артиллерийские системы и гаубицы М777.

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Военный эксперт Владислав Шурыгин объяснил, что запасов бронетехники и артиллерии ВСУ хватит только на одну атаку. Поэтому второй месяц группы украинских бойцов устраивают вылазки на Запорожском направлении, сообщило РИА ФАН.