Украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию ЛНР | 360°

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Украинские диверсанты попытались проникнуть на территорию ЛНР

Глава ЛНР Пасечник заявил о попытке украинских диверсантов прорваться в республику

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Украинские диверсанты не оставили попыток проникнуть в Луганскую Народную Республику. Такие случаи зафиксировали в освобожденных населенных пунктах, рассказал Луганскому информационному центру глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Украинские диверсионно-разведывательные группы не оставляют попыток проникнуть на территорию республики», — сказал он.

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Несколько случаев зафиксировали в освобожденных от националистов населенных пунктах. Цель таких операций — провокации и запугивание местных жителей, объяснил он.

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К началу лета союзные войска освободили почти всю территорию ЛНР, а в июне взяли последние рубежи — Северодонецк и Лисичанск. Леонид Пасечник заявил, что подразделения Народной милиции ЛНР и российские военные имеют все средства и возможности для того, чтобы отразить попытки контрнаступления.

По информации представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, за последние сутки в республике не зафиксировали ни одного обстрела.

ЛНР

Украина

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