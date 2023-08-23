Спецоперация 23 августа 2023, 10:55 Украинские диверсанты получили массированный удар при попытке проникнуть в Брянск ФСБ: по пытавшейся проникнуть в Брянскую область украинской ДРГ нанесли удар РИА «Новости»

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Украинская диверсионно-разведывательная группа 22 августа получила массированный удар при попытке проникнуть на территорию Брянской области. Об этом написал ТАСС со ссылкой на ФСБ.

«В Климовском районе Брянской области российскими пограничниками своевременно выявлена и пресечена попытка проникновения на территорию России украинской диверсионно-разведывательной группы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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Накануне, 21 августа, украинские диверсанты тоже пытались прорваться в Климовском районе под Брянском, но спецслужбы России отразили атаку. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что власти проводят мероприятия по обеспечению безопасности мирных жителей.

Ранее четырех диверсантов ликвидировали при попытке проникнуть в Брянскую область. При себе у боевиков было иностранное оружие, приборы для навигации и связи, а также взрывные устройства.