Украинские диверсанты обстреляли автомобиль с мирными жителями под Херсоном | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 21:28 Украинские диверсанты обстреляли автомобиль с мирными жителями под Херсоном Человек погиб при обстреле со стороны украинских диверсантов автомобиля под Херсоном РИА "Новости"

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Украинские диверсанты обстреляли машину с мирными жителями в Херсонской области. Как сообщили в Telegram-канале регионального минздрава, в результате погиб один человек.

В министерстве региона также уточнили, что еще два мирных жителя получили ранения.

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«Сегодня вечером киевский режим совершил очередной террористический акт в Херсонской области: украинские националисты обстреляли автомобиль с тремя гражданскими», — сказано в сообщении минздрава.

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Жертвой атаки стал один человек, уточнили в министерстве.

«Два получили огнестрельные ранения», — сказано в сообщении.

Пострадавших доставили в одну из региональных больниц. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Несколькими часами ранее стало известно о нанесении штурмовиками Су-25 удара по скоплению техники спецназа ВСУ. Потери украинской стороны превысили 80 человек и 10 единиц техники.

Также российские войска не позволили украинским военным прорвать линию обороны на Краснолиманском направлении. Их вынудили вернуться на исходные позиции. Для этого российская сторона привлекла авиацию и артиллерию.