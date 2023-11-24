Спецоперация 24 ноября 2023, 10:15 Украинские диверсанты активизировались в районе Серебрянского лесничества Офицер Марочко: на Краснолиманском направлении активизировались ДРГ РИА «Новости»

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Украинские диверсионно-разведывательные группы стали чаще предпринимать попытки прорваться на Краснолиманском направлении. Хорошо экипированные группы с беспилотниками заметили у Серебрянского лесничества, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На Краснолиманском направлении активизировались ДРГ противника. В районе Серебрянского лесничества отмечена работа украинских ДРГ», — заявил он.

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По информации офицера, вылазки устраивали хорошо экипированные группы по 10 человек. Андрей Марочко сообщил, что они привлекали к работе операторов беспилотников и пользовались спутниковой связью.

Атаки по объектам гражданской и критической инфраструктуры усилили в Кременной, Новодружеске, Пролетарске и Лисичанске. Андрей Марочко заявлял, что украинские военные использовали ударные дроны для того, чтобы повредить линии электропередачи и газопроводы.