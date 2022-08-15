Украинские депутаты одобрили продолжение общей мобилизации

Верховная рада Украины поддержала предложение президента Владимира Зеленского продлить военное положение и общую мобилизацию до 21 ноября. Об этом рассказал депутат Ярослав Железняк, сообщили «Известия».

«Парламент поддержал [законопроект] о продлении военного положения на 90 суток, до 21 ноября 2022 года. Также Рада поддержала [законопроект] об утверждении указа о „Продлении срока проведения общей мобилизации“», — написал он в Telegram-канале.

Власти Украины объявили принудительную мобилизацию жителей Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областей. Полиция заблокировала выезды из населенных пунктов. Повестки выдают на блокпостах, АЗС и просто на улице. В армию стали набирать пенсионеров с боевым опытом. Кроме того, в Евросоюзе предложили депортировать украинцев на родину для участия в боевых действиях.