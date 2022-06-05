Запад продолжает предоставлять Украине вооружение, постоянно анонсируя новые поставки. Однако ВСУ постоянно испытывают нехватку обеспечения и виной тому бизнес местных чиновников, которые занимаются незаконной перепродажей оружия, написала канадская газета Toronto Star.

Такие данные изданию предоставили иностранные наемники и волонтеры, которые работают на Украине. По их словах, проблемы с нехваткой вооружения, лекарств связаны с действиями украинских чиновников.

По информации газеты, местные власти часто используют машины скорой помощи в личных целях, а руководитель местного спасательного отряда продавал противотанковый гранатомет и два автомата Калашникова.

При этом у военных есть острая нехватка патронов и дополнительных магазинов для винтовок. У них нет нормальной обуви, у кого-то только кроссовки. С формой тоже проблемы. Отдельная тема — лекарства. Купить сильнодействующие болеутоляющие или препараты для остановки кровотечения практически невыполнимая задача, отметили авторы статьи.