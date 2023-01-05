Спецоперация 05 января 2023, 14:30 Украинские бомбардировщик Су-24 и штурмовик Су-25 сбили над ДНР Минобороны сообщило о сбитых в ДНР украинских военных самолетах Су-24 и Су-25 РИА «Новости»

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Воздушные силы Украины за минувшие сутки потеряли бомбардировщик Су-24 и штурмовик Су-25 над территорией Донецкой Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также за сутки средства ПВО сбили 21 украинский беспилотник, выпущенный ВСУ около поселка Змиевка, города Кременной, сел Золотаревка и Кривошеевка Луганской Народной Республики.

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БПЛА также уничтожили в районе городов Николаевки и Волновахи, села Евгеновка Донецкой Народной Республики, а также около села Князе-Григоровка, поселка Лепетиха Херсонской области и в районе Мелитополя.

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Кроме того, российская система ПВО перехватила пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM, выпущенных по поселку Белогоровка Луганской Народной Республики и селу Гавриловка Херсонской области.