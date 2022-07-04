Учебные заведения снова стали местом для размещения огневых и снайперских позиций украинских боевиков. В школе № 2 Северска Донецкой Народной Республики националисты разместили крупнокалиберную артиллерию и ракетные системы залпового огня. Местных жителей под предлогом безопасности удерживают в спортзале. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что это не единственный факт преступных действий ВСУ против мирных жителей. Мизинцев добавил, что в здании школы № 21 города Щербиновка Донецкой Народной Республики украинские боевики оборудовали огневые и снайперские позиции.

Все подходы к учебному заведению заминировали, о чем местным жителям не сообщили.

Одесская школа № 25 стала местом для размещения подразделений ВСУ и боевиков территориальной обороны. В непосредственной близости от учебного заведения украинские военные оставили тяжелую технику и артиллерию.

Жестче всего украинские военные обошлись с жителями домов на улице Рымарская в Харькове. На верхних и нижних этажах снайперы встали на позиции. Людям запретили покидать помещения для использования их в качестве живых щитов.