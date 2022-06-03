Украинские боевики запретили жителям Красногоровки покидать дома под угрозой расстрела

В одном из населенных пунктов Донецкой Народной Республики украинские националисты заперли людей в жилых домах. Покидать их запретили под угрозой расстрела.

Боевики оборудовали на нижних и верхних этажах домов на улице Советской в Красногоровке огневые точки и склады боеприпасов, заявили в Минобороны РФ.

«При этом местным жителям под угрозой расстрела запрещено покидать свои квартиры», — подчеркнули в ведомстве.

В Днепропетровской области националисты не позволили мирным жителям выехать на территорию освобожденных ВС РФ херсонских сел.