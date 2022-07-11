Украинские боевики заминировали лицей и разместили артиллерию в вузе

Украинские националисты заминировали и планируют взорвать лицей Славянска, в котором удерживают мирных людей. В их гибели хотят обвинить ВС РФ. А в Харькове боевики разметили РСЗО в вузе. Об этом сообщил глава межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник НЦУО Михаил Мизинцев.

Бандеровцы готовят очередную циничную провокацию с гибелью мирного населения для обвинения российских войск в нанесении неизбирательных ударов по гражданским объектам, уточнил он. Глава гумштаба рассказал, что с этой целью в Славянске националисты под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживают в здании аграрного лицея на улице Науки жителей близлежащих жилых кварталов.

«При этом здание заминировано, и боевики планируют его взорвать с началом нанесения российскими войсками артиллерийских ударов по военным объектам в городе», — сказал генерал-полковник.

В Харькове подразделения ВСУ и польские наемники разметили артиллерию и РСЗО в помещениях технического университета на улице Полтавский шлях, поставив под угрозу жителей близлежащих домов. Людей умышленно не стали эвакуировать.

Кроме того, националисты заминировали подходы к опорному пункту ВСУ и иностранных наемников в ДНР, не предупредив мирных жителей.

Российские военные передали жителям ДНР и Харьковской области 272 тонны гумпомощи. Также за сутки из Донбасса и с Украины в Россию эвакуировали более 22 тысяч человек. А российские саперы обезвредили более 54 тысяч боеприпасов в Донбассе.