Боевики территориальной обороны Украины заминировали расположенный на выезде из Днепропетровска Кайдакский мост. Они готовят его подрыв во время подхода российских военных или бойцов ДНР. Об этом на брифинге рассказал начальник национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он отметил, что дальше украинская сторона намерена обвинить российскую армию в якобы неизбирательных ударах по важным объектам социальной инфраструктуры.

Мизинцев добавил, что сейчас украинские боевики используют переправу для рэкета мирного населения. Они требуют плату с мирных жителей, которые хотят выехать из города в Донецкую Народную Республику или Харьковскую область.

Большинство беженцев столкнулись с тем, что за проезд по мосту с них требуют по 200 долларов с человека.

Это не первая провокация, которую реализовали украинские националисты для очередного необоснованного обвинения российских военных. Сегодня они вместе с СБУ подорвали цистерну с удобрениями в Харьковской области. Предположительно, там находилась аммиачная селитра, от которой осталось облако оранжевого дыма. В результате происшествия никто не пострадал.