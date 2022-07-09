Украинские боевики заминировали дороги под Кривым Рогом

Украинские боевики заминировали обочину асфальтированной дороги под Кривым Рогом, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. При этом местных жителей украинские военные умышленно не предупредили об этом.

«В Криворожском районе Днепропетровской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины асфальтированной дороги между населенными пунктами Красный Под и Радушное, но об этом местное население умышленно не уведомлено», — сообщил Мизинцев в ходе брифинга.

Мирные граждане, по его словам, могут пострадать в результате этой «бесчеловечной провокации». Киев же, как добавил генерал-полковник, обвинит российских военнослужащих в «неизбирательных ударах» и гибели гражданских.

Многие сотрудники Главного управления разведки министерства обороны Украины судимы за тяжкие преступления или имеют наркотическую зависимость, заявил ранее Мизинцев. Как отметил генерал-полковник, это объясняет откуда берутся идеи для подготовки циничных провокаций, связанные с гибелью мирных людей.