Украинские боевики заминировали дамбу Николаевского водохранилища в городе Марганец. Националисты планируют устроить взрыв и обвинить в разрушениях российских военных. Об этом заявило Минобороны РФ.

«В городе Марганец Днепропетровской области боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба Николаевского водохранилища, которую националисты сами же планируют взорвать, обвинив в этом „якобы наступающие подразделения российских войск“» — написала пресс-служба оборонного ведомства в Telegram-канале.

Как уточнили в министерстве, в случае подрыва дамбы город окажется в зоне возможного затопления. Также опасность угрожает соседним населенным пунктам, в которых проживают более 45 тысяч человек. Вода повредит систему жизнеобеспечения населения на всей территории затопления. Речь идет о канализации, водопроводе и водоочистных сооружениях.

«Это приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний в Никопольском районе», — отметили в Минобороны.

Ситуацию усугубляет недоступность медицинского обеспечения. По словам ведомства, этот факт показывает бесчеловечное отношение украинских властей к народу собственной страны.