Украинские боевики и иностранные наемники продолжают захватывать учебные заведения в ДНР. Они оборудовали огневые позиции в школах в Зализном и Нью-Йорке. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Зализном Донецкой Народной Республики в школе № 13 на улице Петровского дислоцированы боевики националистического батальона „Айдар“*, на подступах к зданию развернуты блокпосты и огневые точки», — сказал генерал-полковник.

Он уточнил, что никого из жителей близлежащих домов не вывезли в безопасное место. Националисты используют людей в качестве «живого щита». Еще одна огневая точка появилась в поселке Нью-Йорк.

«В школе № 18 на улице Железная дислоцированы боевики националистического батальона „Правый Сектор“** с иностранными наемниками, размещены крупнокалиберные артиллерийские орудия и РСЗО, в помещениях учебного заведения под предлогом обеспечения безопасности удерживаются жители близлежащих домов», — отметил Мизинцев.

Российские войска продолжают освобождать территории от украинских националистов. Ранее официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков заявил, что военные уничтожили ангар с американскими 155-миллиметровыми гаубицами М777. Оружие находилось в районе населенного пункта Часов Яр в ДНР.

* «Айдар» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.

** «Правый сектор» — признан экстремистской организацией и запрещен в России.