Украинские националисты установили взрывчатку на мосту через реку Волчья в Днепропетровской области. После подрыва объекта они планируют обвинить российские войска в ударах по транспортной инфраструктуре, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

По его словам, боевики по уже «отработанному сценарию» хотят привлечь к освещению этой темы украинские и западные СМИ. Все это делается с целью обвинить ВС РФ в уничтожении гражданской инфраструктуры.

Мизинцев подчеркнул, что в ходе выполнения задач спецоперации российские военнослужащие гуманно относятся к мирным жителям, оказывая им всестороннюю помощь. Уничтожению подвергаются лишь военные объекты.

Представитель Минобороны РФ заявил ранее, что в ряды ВСУ попадают граждане, которые не проходят медицинскую комиссию. Это в очередной раз доказывает негуманное отношение чиновников к простым украинцам.