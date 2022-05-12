Украинские боевики за четверть часа обстреляли три населенных пункта ДНР

ВСУ утром 12 мая обстреляли три населенных пункта — Ясиноватую, Пантелеймоновку и Михайловку. Огонь велся орудиями крупного калибра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Сначала бойцы ВСУ атаковали мирных жителей из населенного пункта Новгородское. В 06:40 они обстреляли одновременно Пантелеймоновку и Михайловку. В первом случае было выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра, во втором — восемь.

Спустя всего 12 минут огонь велся из Авдеевки. Боевики обстреляли Ясиноватую пятью ракетами из БМ-21 «Град». В 08:00 они выпустили еще пять снарядов калибром 122 миллиметра.