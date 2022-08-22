Украинские боевики взяли в заложники жителей Харьковской области

Боевики ВСУ оборудовали огневые позиции и склады боеприпасов на территории учебных заведений и жилых домов в Харьковской области. Жителей они держат в качестве заложников, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

В Троицком в общеобразовательной школе разместился опорный пункт нацбата «Кракен»* и склады боеприпасов, а во дворе украинские боевики расположили РСЗО и бронетехнику. Такую же стратегию подразделения территориальной обороны применили в Харькове — опорные пункт и склад оборудовали в автодорожном университете, а рядом поставили бронетехнику. Жителей близлежащих домов не эвакуировали.

В Барвенково украинские боевики разместились во дворах жилых домов, местным жителям запретили покидать свои жилища. Все попытки эвакуации в безопасные районы пресекаются, сообщил Мизинцев.

Живым щитом прикрываются боевики ВСУ и на территории ДНР — в Артемовске в частном секторе украинские националисты разместили артиллерию и РСЗО, из которых регулярно ведут огонь по российским позициям. Таким образом они провоцируют ответный огонь.

За сутки с территории Украины и Донбасса эвакуировали 18 тысяч беженцев, отметил Мизинцев. Российская сторона передала жителям ДНР, Запорожской и Херсонской областей более 446 тонн гуманитарной помощи.

* Националистический батальон «Кракен» — ответвление батальона «Азов», признанного экстремистской организацией и запрещенного в РФ.