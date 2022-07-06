Боевики украинских националистических формирований выгнали из больницы в Бахмуте всех пациентов, несмотря на их состояние. На освободившиеся места они разместили своих раненых. Об этом в ходе брифинга заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что это не единственный случай, когда украинские боевики цинично используют медицинские учреждения в своих целях.

В Угледаре городская стоматологическая поликлиника стала местом огневых и снайперских позиций украинских националистов. Все подходы к учреждению они заминировали, не предупредив местных жителей.

Здание центральной районной больницы в Кропивницком Кировоградской области стало местом размещения штаба территориальной обороны и складом для хранения вооружения и боеприпасов.

В Константиновке украинские националисты согнали в больницу жителей близлежащих домов, а на территории учреждения разместили тяжелое вооружение.

На крыше здания Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины ВСУ разместили зенитно-ракетные комплексы, в том числе поставленные странами Запада, а не прилегающей территории разместили бронетехнику.

Неоднократные обращения к Всемирной организации здравоохранения и другим международным организациям со стороны России о недопустимости подобного использования медицинских учреждений остались без ответа.