В Одесской области украинские националисты оборудовали командные пункты и казармы в зданиях больниц и станциях скорой помощи. Всех пациентов, в том числе рожениц, они выгнали.

В Минобороны РФ указали на бесчеловечное поведение боевиков украинских вооруженных формирований в населенных пунктах Доброслав и Красноселка Лиманского района.

«Всех больных, независимо от состояния их здоровья, а также пациенток родильных отделений с новорожденными детьми цинично выгнали из лечебных учреждений», — подчеркнули в ведомстве.

Пытавшийся помешать националистам медицинский персонал, добавили в Минобороны, «подвергли физическому насилию».

Минобороны в очередной раз призвали международные организации и в первую очередь ВОЗ повлиять на официальный Киев и предпринять действенные меры, чтобы не допустить использование объектов медицинской инфраструктуры в военных целях.