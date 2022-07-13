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    13 июля 2022, 22:02

    Украинские боевики выгнали рожениц с детьми из роддомов в Одесской области

    Минобороны: в Одесской области украинские боевики заняли больницы и станции скорой помощи

    Александра Ломейко

    В Одесской области украинские националисты оборудовали командные пункты и казармы в зданиях больниц и станциях скорой помощи. Всех пациентов, в том числе рожениц, они выгнали.

    В Минобороны РФ указали на бесчеловечное поведение боевиков украинских вооруженных формирований в населенных пунктах Доброслав и Красноселка Лиманского района.

    «Всех больных, независимо от состояния их здоровья, а также пациенток родильных отделений с новорожденными детьми цинично выгнали из лечебных учреждений», — подчеркнули в ведомстве.

    Пытавшийся помешать националистам медицинский персонал, добавили в Минобороны, «подвергли физическому насилию».

    Минобороны в очередной раз призвали международные организации и в первую очередь ВОЗ повлиять на официальный Киев и предпринять действенные меры, чтобы не допустить использование объектов медицинской инфраструктуры в военных целях.