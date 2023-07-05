Спецоперация 05 июля 2023, 10:58 Украинские боевики выбрали новую цель и пойдут, откуда не ждали Обозреватель Коц: ВСУ выбрали новую цель и пойдут, откуда не ждали Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

В зоне спецоперации возникло новое направление для наступления украинской армии. ВСУ уже несколько недель делают попытки закрепиться на левом берегу Днепра, поэтому сменили тактику. К такому выводу пришел обозреватель РИА «Новости» Андрей Коц.

Попытки закрепиться на левом берегу Днепра, по мнению Коца, необходимы, чтобы российские военные передислоцировались, ослабив оборону других рубежей.

Реклама

По словам военного аналитика, ситуация на Марьинском, Бахмутском и Угледарском направлениях сейчас не меняется, и ВСУ попали в затруднительное положение. Но к предстоящему саммиту НАТО бойцам украинской армии необходимо продемонстрировать хоть какой-нибудь результат. При этом, как обратил внимание Коц, Украина превратилась для Запада в головную боль.

«Отсюда и противоречие: с одной стороны, „приверженность полной поддержке“ Киева, а с другой — неспешность с поставками вооружений», — отметил обозреватель.

Ранее Коц напомнил, что польские власти скупают оружие и строят военные базы, стягивая солдат к своим восточным границам.