Украинские боевики вновь обстреляли Запорожскую АЭС

Украинские боевики во второй раз за день нанесли удар по Запорожской АЭС. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на власти Энергодара.

Снаряды националистов попали на промышленную площадку станции. В первый раз фашисты ударили по атомному объекту часом ранее, на территории начался пожар.

Орудия украинских военных нанесли повреждения двум линиям электропередачи, которые подводят электроэнергию к распределительному устройству мощностью 750 кВт. Благодаря ему происходит безопасная работа энергоблоков АЭС.

Российские военные заняли Энергодар после начала специальной операции России на Украине. МИД РФ объяснил, что эта мера связана с необходимостью минимизировать утечки радиоактивных материалов. При этом непосредственно станция управляется полностью украинским персоналом.

Накануне заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел Игорь Вишневецкий предупреждал о возможной провокации ВСУ на ядерных объектах.