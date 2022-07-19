Украинские боевики вновь обстреляли Новую Каховку
Глава районной администрации Леонтьев заявил о новом ударе ВСУ по Новой Каховке
Украинские националисты вновь атаковали район Новой Каховки в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
По его словам, военные заметили от четырех до шести ракет.
«Пока точной информации нет, видели дым. Прилет был в 15-20 километрах от нас, в сторону других населенных пунктов, не ГЭС», — сообщил Леонтьев.
Днем 19 июля украинские военные атаковали автомобильно-пешеходный Антоновский мост, соединяющий город Алешки с поселком Антоновка на левом берегу Днепра. Всего нацисты выпустили шесть боеприпасов, пять из них сбили на подлете системы противовоздушной обороны, писала газета «Известия».
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской Кирилл Стремоусов сообщал о планах усилить системы ПВО, обороняющие мост через Днепр.