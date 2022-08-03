Украинские боевики вновь обстреляли Донецк

Украинские военнослужащие утром 3 августа нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Об этом в сводке сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Первомайское. О разрушениях и жертвах не сообщается.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в Telegram-канале написал, что в городе обнаружили мины «Лепесток», запущенные украинскими нацистами. По его словам, опасные снаряды нашли на Кремлевском проспекте, а также улицах Вахрушева, Шверника и Энгельса.

Накануне заместитель председателя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил о передаче генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу информации об использовании националистами запрещенных мин «Лепесток». Этот вид вооружения не наносит людям летальных травм, но способен серьезно повредить конечности, что может привести к ампутации.