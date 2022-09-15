Украинские боевики вновь атаковали Лисичанск из HIMARS | 360°

Спецоперация 15 сентября 2022, 09:24 Поделиться Telegram

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Viber Украинские боевики вновь атаковали Лисичанск из HIMARS СЦКК ЛНР сообщил об атаке ВСУ на Лисичанск с применением РСЗО HIMARS defense.gov

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Украинские националисты ударили по населенному пункту Лисичанск в Луганской Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Совместного центра контроля и координации прекращения огня ЛНР.

Всего националисты выпустили четыре ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

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Накануне украинские нацисты также ударили по Лисичанску из HIMARS, двое местных жителей погибли и еще один получил ранения.

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Кроме того, пострадали школа № 2 и шесть многоквартирных жилых домов.

Во вторник украинские формирования ударили по Докучаевску в Донецкой Народной Республике, снаряды попали в детский сад, трое детей получили ранения.

Утром в четверг украинские военные продолжили обстрелы Донецка, атаковав Киевский район города снарядами 155 миллиметров.

Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что линия боевого соприкосновения Союзных войск и ВСУ вплотную подошла к границам республики.

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