04 марта 2023, 07:41
Украинские боевики в Артемовске начали выпрашивать еду у местных
Житель Артемовска Марченко: голодные бойцы ВСУ просили еду у местных жителей
Украинские военные в городе Артемовск выпрашивали еду у местных жителей. Об этом РИА «Новости»сообщил эвакуированный на российскую территорию местный житель Юрий Марченко.
«Они приходили и спрашивали покушать. Совсем молодые парни по 20 лет. Я им отвечал, что сам голодный, гуманитарной помощи не получал, ничего нет», — рассказал он.
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По словам Марченко, его соседа, который попытался вывезти семью из города, остановили на блокпосту, насильно забрали в подразделение и отправили на фронт.
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«Хлопчик знакомый вывез двух детей и жену, куда-то в сторону Украины. Его потом остановили, в наглую вручили повестку по мобилизации и отправили воевать в Артемовск», — добавил эвакуированный российскими военными житель.
Российские войска практически полностью окружили Артемовск. Ранее стало известно, что в зону обстрела попала единственная оставшаяся дорога, ведущая в город.
ВСУ
Артемовск
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