Спецоперация 04 марта 2023, 07:41 Украинские боевики в Артемовске начали выпрашивать еду у местных Житель Артемовска Марченко: голодные бойцы ВСУ просили еду у местных жителей РИА «Новости»

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Украинские военные в городе Артемовск выпрашивали еду у местных жителей. Об этом РИА «Новости»сообщил эвакуированный на российскую территорию местный житель Юрий Марченко.

«Они приходили и спрашивали покушать. Совсем молодые парни по 20 лет. Я им отвечал, что сам голодный, гуманитарной помощи не получал, ничего нет», — рассказал он.

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По словам Марченко, его соседа, который попытался вывезти семью из города, остановили на блокпосту, насильно забрали в подразделение и отправили на фронт.

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«Хлопчик знакомый вывез двух детей и жену, куда-то в сторону Украины. Его потом остановили, в наглую вручили повестку по мобилизации и отправили воевать в Артемовск», — добавил эвакуированный российскими военными житель.

Российские войска практически полностью окружили Артемовск. Ранее стало известно, что в зону обстрела попала единственная оставшаяся дорога, ведущая в город.