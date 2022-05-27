Украинские боевики устроили террор жителей Великоновоселковского района

Боевики радикальной организации «Правый сектор»* Великоновоселковском районе Донецкой Народной Республики выступили с открытыми призывами к геноциду русскоязычных жителей и представителей греческой диаспоры. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что боевики избивают мирных жителей, которые, по их мнению лояльно относятся к России.

Кроме того, националисты под предлогом нужд для территориальной обороны забирают у людей деньги, ценные вещи и автомобили. После продажи части имущества деньги присваивают командиры подразделений.

«Подобные действия украинских неонацистов являются актами террора против собственного населения и военными преступлениями без срока давности, а должностные лица киевского режима и непосредственные исполнители — военными преступниками и террористами», — подчеркнул Мизинцев.

Кроме постоянных угроз со стороны националистов, жители Донецкой Народной Республики находятся под постоянным обстрелом украинских войск. Очередные снаряды повредили ключевые объекты водоснабжения. Провести ремонт невозможно, так как обстрелы не прекращаются.

*«Правый сектор» — экстремистская организация, запрешенная в России