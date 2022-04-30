Украинские боевики устроили «охоту «на жителей Николаева

Боевики территориальной обороны Украины вышли на карательные рейды в Николаеве. Они начали задерживать местных жителей, которых заподозрили в связи с российскими военными или представителями Народной милиции республик Донбасса. Об этом рассказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он подчеркнул, что поводом для подозрений может стать переписка мессенджерах, в которой владелец гаджета высказывается против действующей украинской власти, подписки в социальных сетях на российские каналы, история звонков и установленное приложение Telegram.

«Всех подозреваемых задерживают и подвергают пыткам, угрожают передачей в СБУ, а также физической расправой над родственниками», — рассказал Мизинцев.

Генерал-полковник добавил, что националисты забирают у людей ценные вещи, продукты питания и имущества с заявлением, что все пойдет на нужды территориальной обороны. Также местных жителей заставляют заниматься организацией опорных пунктов и блокпостов. Судьба нескольких десятков задержанных неизвестна до сих пор.