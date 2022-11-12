Спецоперация 12 ноября 2022, 10:28 Украинские боевики уничтожили школу в ЛНР Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил об уничтоженной ракетами ВСУ школе в Меловатке Telegram

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Украинские военные в ночь на 12 ноября нанесли удар по старой школе в селе Меловатка Луганской Народной Республики, полностью разрушив здание. Об этом в Telegram-канале сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Примерно в 04:40 по местному времени украинские военные ударили по старой школе в селе Меловатка Сватовского района», — написал он.

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Марочко опубликовал кадры разрушенного здания. По его словам, националисты выпустили две ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

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Рядом со старой школой располагается корпус нового учебного заведения. Оно осталось почти невредимым, незначительные повреждения получили фасад и остекление. По предварительной информации, среди мирного населения никто при атаке ВСУ по Меловатке не пострадал.

Совместный центр контроля и координации прекращения огня сообщил в Telegram-канале, что за прошедшие сутки ВСУ также обстреляли поселок Нижняя Дуванка в ЛНР. Боевики применили РСЗО БМ-21 «Град», выпустив 20 снарядов.

Пострадали два жилых дома, ранения получила мирная жительница 1958 года рождения.