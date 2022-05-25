Украинские боевики укрылись в частных домах на Луганском направлении

Спецназ Чечни вместе с отрядами Луганской Народной Республики вступил в бой в черте одного из населенных пунктов Луганского направления. Украинские боевики засели в частных домах.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил в своем Telegram-канале, что у военнослужащих ВС РФ зачастую нет информации о мирных жителях в зоне боестолкновений. Поэтому они заведомо находятся в более невыгодных тактических условиях.

«Приходится тщательно готовиться к штурму, использовать все имеющиеся средства для точного определения расположения противника и минимизировать риски во избежание потерь среди личного состава», — пояснил чеченский лидер.

Кадыров добавил, что бои по освобождению населенных пунктов не бывают легкими, но российские военные и военнослужащие Донбасса справляются: вместе вырабатывают тактику, которая эффективна против украинских боевиков.