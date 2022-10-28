Украинские боевики ударили по Первомайску из РСЗО HIMARS | 360°

Спецоперация 28 октября 2022, 07:19 Украинские боевики ударили по Первомайску из РСЗО HIMARS СЦКК ЛНР сообщил об ударе ВСУ по Первомайску из РСЗО HIMARS РИА "Новости"

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Украинские военные атаковали населенный пункт Первомайск в Луганской Народной Республике. Об этом говорится в сообщении Совместного центра контроля и координации огня.

Всего националисты применили две ракеты из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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Ранее офицер Народной милиции ЛНР Виталий Киселев сообщал, что боевики националистического, запрещенного в России батальона «Кракен»* попытались прорвать оборону бойцов республики в Сватово.

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Также он рассказала, что в нацбатах Украины есть конфликты. В частности, известен случай, когда наемники из Польши расстреляли несколько человек из запрещенной в России группировки «Правый сектор»**.

*«Кракен» — подразделение националистического батальона «Азов», запрещенной в РФ террористической организации.

*«Правый сектор» — украинская националистическая организация, признана экстремистской и запрещена в России.