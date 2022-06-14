Украинские боевики ударили из «Града» по поселку Красный Партизан в ДНР

Поселок Красный Партизан обстреляли 10 ракетами из реактивной системы залпового огня «Град», сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Огонь был зафиксирован в 07:00 со стороны Авдеевки. Одновременно Вооруженные силы Украины атаковали Пантелеймоновку, Гольмовский и Михайловку, а незадолго до этого — Ясиноватую и Широкую Балку.

В 07:40 велся обстрел Петровского района Донецка. Боевики выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра. В 08:15 украинские войска обстреляли Горловку, а в 08:20 — Зайцево. Огонь велся снарядами калибром 152 миллиметра и минами калибром 120 миллиметров.