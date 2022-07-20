Украинские боевики трижды обстреляли Горловку за два часа

Украинские военные обстреляли населенный пункт Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Националисты трижды атаковали за два часа, выпустив 10 снарядом калибром 155 миллиметров и 10 ракет из БМ-21 «Град» со стороны поселка Курдюмовка, а также восемь снарядов калибром 152 миллиметра со стороны Дылеевки.

Мэр города Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что в результате обстрелов погиб мирный житель и еще три человека пострадали.

Накануне начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что националисты ведут обстрелы населенных пунктов Донбасса, чтобы вызывать на себя ответный огонь и обвинить российских военных в смерти мирных людей.